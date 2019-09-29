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تفاصيل مقتل حارس الملوك حسب تغريدات على تويتر

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تفاصيل مقتل حارس الملوك حسب تغريدات على تويتر
Sputnik Валерий Мельников
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سارعت حسابات على تويتر لكشف تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم مرافق الملك السعودي، وذلك قبل صدور أي معلومات رسمية، ما فتح الباب أمام مختلف التأويلات.

ووفق الروايات المنتشرة، فإن الفغم كان يزور صديقا له في منزله، و"فوجئ بشخص مسلح كان على خلاف سابق معه يقتحم المنزل ويطلق عليه النار ويقتله بدون مقدمات، ويصيب شقيق صديقه، قبل أن يلوذ بالفرار"، لكنه فوجئ بوجود "الجهات الأمنية خارج المنزل"، فتبادل معها إطلاق النار لتقتله الجهات الأمنية وتنتهي القصة بتصفية القاتل.

لكن حساب "بن عويد" الشهير على تويتر، أعلن اليوم الأحد، أن الفغم قتل "مساء أمس السبت في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل صديق آخر بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف سابق بينهما".

وأضاف "بن عويد" أن الفغم كان "في زيارة لمنزل صديقه فيصل السبتي وبحضور أخيه تركي السبتي، دخل الجاني عليهما في المنزل وهو صديق سابق للواء ونشب بينهما نقاش حاد بسبب خلاف شخصي قديم".

وأشار الحساب إلى أن الجاني قام بإطلاق النار عقب تطور النقاش بينهما، ليقتل الفغم، ويصيب تركي السبتي شقيق صديقه، إضافة إلى عامل فلبيني بالمنزل، ثم فر هاربا.

وأثناء هروب الجاني اشتبك مع رجال الأمن خارج المنزل ولقي مصرعه فورا.

وأكد بداح بن طلال الفغم ابن أخ القتيل في حسابه على تويتر الخبر، وقال: "بسم الله الرحـمن الرحيم، وبشر الصابرين ... وجميع ما ذكر من تفاصيل غير صحيح والحمد لله على قضائه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف بداح: "رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرا) وذلك مساء يوم أمس السبت".

لكن هناك على تويتر تشكيك في صحة الروايات، حيث تساءل ناشط: "ثلاثة أسئلة تجعل الرواية (شبه الرسمية) في #مقتل_عبدالعزيز_الفغم غير مقنعة: - كيف عرف القاتل موقع المجني عليه؟! اذا كان القاتل ينوي القتل فمن الأفضل أن ينتظره خارج المنزل وإذا لم يكن ينوي القتل لماذا كان مسلحا؟! كيف تواجدت الجهات الأمنية خارج المنزل بهذه السرعة؟!".

وقال الناشط يحيى عسير مستغربا نشر الذباب لقصة مقتله قبل انتهاء التحقيقات، وقصة لا تقنع أي شخص، حيث قال في تغريدته: "قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك عبد العزيز الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة إغلاق الملف، يزيد الشكوك! كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟!".

المصدر: صحف سعودية

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