تفاصيل مقتل حارس الملوك حسب تغريدات على تويتر

سارعت حسابات على تويتر لكشف تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم مرافق الملك السعودي، وذلك قبل صدور أي معلومات رسمية، ما فتح الباب أمام مختلف التأويلات.

ووفق الروايات المنتشرة، فإن الفغم كان يزور صديقا له في منزله، و"فوجئ بشخص مسلح كان على خلاف سابق معه يقتحم المنزل ويطلق عليه النار ويقتله بدون مقدمات، ويصيب شقيق صديقه، قبل أن يلوذ بالفرار"، لكنه فوجئ بوجود "الجهات الأمنية خارج المنزل"، فتبادل معها إطلاق النار لتقتله الجهات الأمنية وتنتهي القصة بتصفية القاتل.

يزور صديقة في منزله ، "يقتحم" المنزل شخص "مسلح" ، وبسبب خلاف سابق بينه وبين المجني عليه #عبدالعزيز_الفغم

يطلق عليه النار ويقتله ويصيب شقيق صديقه ، ويلوذ بالفرار ويتفاجئ بوجود "الجهات الأمنية خارج المنزل" ، يتبادل معها اطلاق النار فيقتل 🤔

ماهي راضيه تزبط#مقتل_عبدالعزيز_الفغم — فهد الغويدي (@Fahad_Ghuwaydi) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

لكن حساب "بن عويد" الشهير على تويتر، أعلن اليوم الأحد، أن الفغم قتل "مساء أمس السبت في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل صديق آخر بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف سابق بينهما".

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم مساء أمس في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم اطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما.



لاحول ولاقوة الا بالله — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

وأضاف "بن عويد" أن الفغم كان "في زيارة لمنزل صديقه فيصل السبتي وبحضور أخيه تركي السبتي، دخل الجاني عليهما في المنزل وهو صديق سابق للواء ونشب بينهما نقاش حاد بسبب خلاف شخصي قديم".

وأشار الحساب إلى أن الجاني قام بإطلاق النار عقب تطور النقاش بينهما، ليقتل الفغم، ويصيب تركي السبتي شقيق صديقه، إضافة إلى عامل فلبيني بالمنزل، ثم فر هاربا.

تطور الموضوع واطلق الجاني النار وقتل اللواء ( #عبدالعزيز_الفغم ) واصاب (تركي السبتي) شقيق صديقه، وعامل فلبيني بالمنزل، ثم حاول الهروب ووجد الجهات الأمنية في الخارج وتبادل إطلاق النار معهم حيث تم قتله فورا — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

وأثناء هروب الجاني اشتبك مع رجال الأمن خارج المنزل ولقي مصرعه فورا.

وأكد بداح بن طلال الفغم ابن أخ القتيل في حسابه على تويتر الخبر، وقال: "بسم الله الرحـمن الرحيم، وبشر الصابرين ... وجميع ما ذكر من تفاصيل غير صحيح والحمد لله على قضائه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

بسم الله الرحمن الرحيم ،

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

لله ماخذ وما اعطى انتقل الى رحمة الله بأذن الله عمي عبدالعزيز بن بداح الفغم ،

وجميع ماذكر من تفاصيل غير صحيح والحمدلله على قضاءه وان لله وان اليه راجعون — بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

وأضاف بداح: "رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرا) وذلك مساء يوم أمس السبت".

لكن هناك على تويتر تشكيك في صحة الروايات، حيث تساءل ناشط: "ثلاثة أسئلة تجعل الرواية (شبه الرسمية) في #مقتل_عبدالعزيز_الفغم غير مقنعة: - كيف عرف القاتل موقع المجني عليه؟! اذا كان القاتل ينوي القتل فمن الأفضل أن ينتظره خارج المنزل وإذا لم يكن ينوي القتل لماذا كان مسلحا؟! كيف تواجدت الجهات الأمنية خارج المنزل بهذه السرعة؟!".

ثلاثة أسئلة تجعل الرواية (الشبه رسمية) في #مقتل_عبدالعزيز_الفغم غير مقنعة :-



كيف عرف القاتل موقع المجني عليه؟!



اذا كان القاتل ينوي القتل فمن الأفضل أن ينتظره خارج المنزل واذا لم يكن ينوي القتل لماذا كان مسلحا؟!



كيف تواجدت الجهات الأمنية خارج المنزل بهذه السرعة؟! — فهد الغويدي (@Fahad_Ghuwaydi) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

وقال الناشط يحيى عسير مستغربا نشر الذباب لقصة مقتله قبل انتهاء التحقيقات، وقصة لا تقنع أي شخص، حيث قال في تغريدته: "قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك عبد العزيز الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة إغلاق الملف، يزيد الشكوك! كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟!".

قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة لاغلاق الملف، يزيد الشكوك!

كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟! #مقتل_عبدالعزيز_الفغم في ذكرى مقتل #جمال_خاشقجي، وربما نفس الجاني. pic.twitter.com/O66N18X15v — Yahya Assiri يحيى عسيري #المقسطون (@abo1fares) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

المصدر: صحف سعودية