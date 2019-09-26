عباس يتعهد بإجراء انتخابات عامة في فلسطين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أنه سيعلن عن موعد لإجراء الانتخابات العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بعد عودته إلى البلاد.

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وقال عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "ندعو الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات"، مؤكدا أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد "المسؤولية الكاملة".

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن "الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة".

وجدد أبو مازن الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك فيه الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، في سبيل إقرار خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطرا زمنية محددة لإنهاء الصراع.

وشدد محمود عباس، على "أننا لن نقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكرا على دولة واحدة".

المصدر: وكالات