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فيديوهات "رقص وغناء" من داخل المستشفى تحمل "الصحة" السعودية على التدخل

أخبار العالم العربي

فيديوهات
Reuters Hamad I Mohammed
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أعلنت السلطات السعودية، أنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة في ما يتعلق بمقاطع الفيديو التي تم تداولها من داخل مستشفيين في البلاد احتفالا باليوم الوطني السعودي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، أن "وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقا وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما"، مضيفا بشأن الفيديو المتداول عن الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، أنه تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفالات داخل مستشفيين في السعودية باليوم الوطني للبلاد تخللها الرقص والغناء.

المصدر: "عكاظ"

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