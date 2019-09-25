الإفراج عن ناشط سياسي بارز في الجزائر

أمر مجلس قضاء مدينة تيبازة الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الناشط السياسي، كريم طابو، بعد أن كانت محكمة القليعة أمرت بإيداعه الحبس المؤقت في 12 سبتمبر الجاري.

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وقررت غرفة الاتهام بمجلس القضاء وضع كريم طابو تحت الرقابة القضائية، إلى حين محاكمته بالتهمة التي وجهت إليه وهي "إحباط معنويات الجيش".

وجاء قرار غرفة الاتهام بعد الاستئناف الذي رفعه محامو طابو المعروف بمعارضته للنظام السياسي السابق والحالي.

يذكر أن أحزابا وشخصيات سياسية عدة نددت باعتقال طابو، الذي يشغل أيضا منصب المنسق الوطني لحزب "الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي"، قيد التأسيس.

ويعتبر طابو من الشخصيات السياسية التي برزت بشكل لافت أثناء الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير المنصرم، حيث يرى المتعاطفون معه أنه يشكل أحد البدائل من الجيل الشاب لنظام بوتفليقة ورموزه.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية