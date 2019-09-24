السجن المؤبد لمختطف طائرة "مصر للطيران"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر بمعاقبة المتهم باختطاف طائرة شركة "مصر للطيران" عام 2016 والتوجه بها إلى قبرص بالسجن المؤبد.

إقرأ المزيد

وطالب المدعي بالحق المدني "شركة مصر للطيران"، بتعويض مبدئي قدره 101 ألف جنيه، وذكرت الشركة أنها تعرضت لخسائر قدرها 88 ألفا و500 دولار، كما طالبت بالاستعلام عن أرصدة المتهم في البنوك.

وفي تفاصيل القضية، فقد تعرضت طائرة من طراز "إيرباص 742" تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى مطار القاهرة، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الخاطف.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ "اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي.

المصدر: وكالات