أمير قطر: رفع الحصار هو الحل للأزمة الخليجية

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الاستقرار في منطقة الخليج العربي حاجة إقليمية ودولية.

وأضاف الأمير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن "الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة دولية ونؤكد على موقفنا الثابت".

وأوضح قائلا: "الحصار الجائر غير المشروع وغير المبرر الذي فرضته بعض الدول على قطر ما زال مستمرا" مضيفا: "نحن المعتدى علينا نؤكد على موقفنا بأن الحوار غير المشروط، القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار هو الحل للأزمة الخليجية".

واستطرد في هذا الصدد: "كنت واثقا منذ اليوم الأول للحصار، من صمود الشعب القطري وإخوانه المقيمين في قطر".

وعن القضية الفلسطينية قال أمير دولة قطر، إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وحصار غزة وتكثيف الاستيطان في الجولان هي أمور تجري بتحد علني للأمم المتحدة"، مؤكدا أن بلاده "سوف تواصل تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني".

أما عن القضية السورية، فقد أكد الشيخ تميم بن حمد أنه "آن الأوان لإنهاء أزمة سوريا وفقا للقرارات الأممية بما يحفظ وحدة أراضيها".

ودعا أمير دولة قطر في خطابه الإدارة الأمريكية، إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما أكد دعم جهود الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية، وكافة الجهود لوقف الحرب في اليمن.

المصدر: RT