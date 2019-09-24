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وزير الصحة الجزائري يكشف عن سبب الحريق الذي أودى بحياة 8 رضع

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وزير الصحة الجزائري يكشف عن سبب الحريق الذي أودى بحياة 8 رضع
حريق في مستشفى بشير بن ناصر في الجزائر
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قال وزير الصحة الجزائري، محمد ميراوي، إن الحريق الذي نشب بمستشفى بشير بن ناصر للأم والطفل بولاية الوادي، وأدى لمقتل 8 من حديثي الولادة، "قد يرجع لجهاز طارد البعوض".

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ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن ميراوي قوله إن "الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق"، مضيفا أن الوزير أمر بالتحقيق في الحادث​​​.

فيما ذكر جهاز الحماية المدنية الجزائري عبر "تويتر" أن حصيلة حريق مستشفى الأم والطفل بولاية الوادي هي وفاة 8 أطفال رضع (3 بحروق و5 بالاختناق)، وإنقاذ 76 شخصا، هم 11 رضيعا، و37 امرأة و28 عاملا وعاملة بالمستشفى.

وأشارت الحماية المدنية إلى أنه تم منع انتشار الحريق إلى أماكن أخرى من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين.

المصدر: وكالات

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