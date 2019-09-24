وفاة 8 أطفال رضع جراء حريق في مستشفى للولادة بالجزائر

توفي 8 أطفال حديثي الولادة، اليوم الثلاثاء، جراء حريق في جناح الولادة بمستشفى بشير بن ناصر، في ولاية الوادي بالجزائر.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الأطفال الرضع تعرضوا للحرق كليا لدرج يصعب تحديد هوياتهم. وأشار تلفزيون "النهار" الجزائري إلى أن الأسباب الأولية للحريق هي شرارة كهربائية.

وتوافدت العائلات على مستشفى الولادة في حالات هيستيرية، وسط تكتم كبير في إعطاء المعلومات، وتعزيزات أمنية مشددة في المكان.

#BREAKING: Emergency services say eight babies have been killed in an Algerian hospital fire pic.twitter.com/LLbJ2elgVR — AFP news agency (@AFP) September 24, 2019

المصدر: النهار