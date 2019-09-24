 
مباشر

وفاة 8 أطفال رضع جراء حريق في مستشفى للولادة بالجزائر

أخبار العالم العربي

وفاة 8 أطفال رضع جراء حريق في مستشفى للولادة بالجزائر
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfya

توفي 8 أطفال حديثي الولادة، اليوم الثلاثاء، جراء حريق في جناح الولادة بمستشفى بشير بن ناصر، في ولاية الوادي بالجزائر.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الأطفال الرضع تعرضوا للحرق كليا لدرج يصعب تحديد هوياتهم. وأشار تلفزيون "النهار" الجزائري إلى أن الأسباب الأولية للحريق هي شرارة كهربائية.

وتوافدت العائلات على مستشفى الولادة في حالات هيستيرية، وسط تكتم كبير في إعطاء المعلومات، وتعزيزات أمنية مشددة في المكان.

المصدر: النهار

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!