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اليمن.. مقتل 16 شخصا بينهم 7 أطفال و5 نساء جراء قصف للتحالف العربي في الضالع

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اليمن.. مقتل 16 شخصا بينهم 7 أطفال و5 نساء جراء قصف للتحالف العربي في الضالع
Reuters
غارات في اليمن - صورة أرشيفية
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قتل 16 شخصا اليوم الثلاثاء جراء قصف لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الضالع اليمنية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في صنعاء إن الغارة الجوية استهدفت منزل مواطن في المحافظة الواقعة جنوب صنعاء، مما أدى لمقتل 16 شخصا، بينهم 7 أطفال و5 نساء.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين عن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر استهداف طيران التحالف مسجدا في منطقة السواد بمحافظة عمران اليمنية.

وكان التحالف قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن إطلاق عملية شمالي مدينة الحديدة غرب اليمن، قال إنها تهدف "لتدمير أهداف عسكرية مشروعة".

المصدر: وكالات

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