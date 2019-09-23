تونس.. رفض الطعون في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الإدارية التونسية رفض جميع الطعون المقدمة من المرشحين في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

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ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، اليوم الاثنين، أن "المحكمة الإدارية رفضت الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها"​​​.

وكانت المحكمة تلقت 6 طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي.

وقدم الطعون المرشحون سيف الدين مخلوف، وعبد الكريم الزبيدي، وسليم الرياحي، وناجي جلول، وحاتم بولبيار، ويوسف الشاهد.

وكانت هيئة الانتخابات قد أشارت إلى أن موعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 أكتوبر المقبل، أو على أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019، حيث تصدر قيس سعيّد الدور الأول للاقتراع بحصوله على 18.4% من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي) بـ 15.58%، وفق النتائج الرسمية.

المصدر: "سبوتنيك"