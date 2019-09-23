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السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذه وفقا للمتطلبات الوطنية وعزيمة الشعب

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السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذه وفقا للمتطلبات الوطنية وعزيمة الشعب
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوار مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية في نيويورك، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تم تنفيذه وفقا للمتطلبات المصرية الوطنية.

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وأشار السيسي إلى أن هذا البرنامج الذي تم تنفيذه بنجاح مع صندوق النقد الدولي والنتائج الإيجابية التي فاقت المتوقع، تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصري، وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته.

وأكد السيسي في هذا الإطار استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية بمصر، والمشاركة في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصري.

المصدر: RT

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