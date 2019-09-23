مقاتلتان تركيتان تحلقان في أجواء سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اثنتين من مقاتلاتها نفذتا، اليوم الاثنين، تحليقين في المجال الجوي التابع لسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "نفذت مقاتلتان من طراز F-16 تابعتان لقيادة القوات المسلحة الجوية التركية، من الساعة 10:00 حتى 12:00، تحليقين في المجال الجوي لسوريا".

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن التحليقين نفذا في إطار عملية "العزم الصلب"، التي ينفذها التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا منذ العام 2014، والذي يضم أكثر من 60 دولة بينها تركيا.

ويأتي التحليق في الوقت الذي تعمل فيه تركيا مع الولايات المتحدة على إنشاء "المنطقة الآمنة" شمال سوريا، وتقول الحكومة التركية إنها تسعى من خلالها إلى تأمين حدودها الشمالية من "الإرهابيين الأكراد"، بينما تريد واشنطن حماية حلفائها.

المصدر: RT