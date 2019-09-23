موسكو والرياض تبحثان التحضير لزيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السعودي بموسكو، رائد بن خالد قرملي، المسائل المتعلقة بالتحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة في أكتوبر المقبل.

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وقال مصدر في الخارجية الروسية اليوم: "تم خلال اللقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي، والسفير السعودي، بحث عدة مسائل، بما في ذلك تحضير زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض، وجدول الاتصالات الثنائية على مستوى مختلف الوزارات والمؤسسات".

كما بحث الجانبان القضايا الرئيسة على جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على الوضع في اليمن والخليج.

المصدر: نوفوستي