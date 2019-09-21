أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن لدى المملكة خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على هجوم "أرامكو".

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وفي مقابلة مع قناة "العربية" التلفزيونية، مساء اليوم السبت، قال الجبير: "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.. الخيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية"، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف أن الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو" النفطية السعودية "غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات".

وانتقد المسؤول الدبلوماسي السعودي ما أسماه بـ "عدم اتخاذ موقف دولي قوي ضد إيران"، مضيفا أن "هذا يزيد من سلوكها العدواني"، متهما الجمهورية الإسلامية بشن حرب على بلاده "منذ ثورة الخميني".

وأردف قائلا إن بلاده تتوقع من الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما مع إيران، معربا عن قناعته بأن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية على إيران سيجعلها أكثر تصلبا.

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كما أكد وزير الدولة السعودي أن لدى المملكة تواصلا قويا ومستمرا وتنسيقا في جميع المجالات مع الولايات المتحدة بشأن إيران، وأن "إدارة ترامب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات".

وفي 14 سبتمبر الجاري، تعرض معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية، هما منشأة خريص النفطية (شرق السعودية)، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم في بقيق (على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالا من خريص) لهجوم مدمر باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة وباليستية.

ومع أن الحوثيين اليمنيين تبنوا الهجوم، إلا أن واشنطن حملت طهران المسؤولية عنه، فيما تجري الرياض تحقيقا لمعرفة نقطة الانطلاق، مستبعدة أن تكون الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت شركة "أرامكو" قد انطلقت من اليمن بل من موقع شمال المملكة.

المصدر: قناة "العربية" السعودية