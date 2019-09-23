الحكومة العراقية تغلق 4 مخيمات للنازحين في نينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الاثنين، إغلاق أربعة مخيمات للنازحين في محافظة نينوى بشمال العراق وإعادة سكانها إلى مناطقهم الأصلية.

وقال وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، في بيان صحفي: "تم إغلاق أربعة مخيمات تتخذها العوائل النازحة سكنا لها، وهي، الجدعة الثاني والثالث، والمدرج، والسلامية الثالث، في محافظة نينوى".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد إدماج عوائل مخيمي الجدعة الثاني والثالث بمخيم الجدعة الأول نتيجة مغادرة اغلب العوائل التي كانت تسكنها وعودتها لمناطق سكناها الأصلية".

وأشار الوزير العراقي إلى أن "الوزارة أغلقت مخيم المدرج في ناحية القيارة، وكذلك مخيم السلامية الثالث شرق مدينة الموصل، وإعادة العوائل النازحة التي تسكن المخيمين إلى مناطق سكناهم الأصلية ، بعد أن قضوا قرابة أربعة أعوام في المخيم".

وبين أن "الوزارة ماضية في استراتيجية إعادة الأسر النازحة الراغبة بالعودة لمناطق سكناها الأصلية وصرف منح العودة لهم وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم".

المصدر: RT