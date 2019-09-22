قمة مصرية أردنية عراقية في نيويورك

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، في نيويورك اليوم الأحد، على هامش فعاليات الدورة الـ 74 للجمعية العام للأمم المتحدة.

واستعرض القادة آخر التطورات بين الدول الثلاث، في اجتماع يأتي استكمالا للقمة الثلاثية في 24 مارس 2019، وبحثوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بينها، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.

وأكد الزعماء الثلاثة، دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية وكافة الخطوات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك شرطا ضروريا لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

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وشددوا على ضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسيا أو ماليا أو إعلاميا، مجددين دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أكد القادة الثلاثة على أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة، وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية، ومقدرات شعوبها.

وعبر القادة عن التضامن مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي، ومؤكدين على أهمية التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار في المنطقة.

المصدر: اليوم السابع