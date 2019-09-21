بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر

أجرى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السبت، أعمال فك غلاف تابوتين اثنين اكتشفهما عالم الآثار الفرنسي غاستون ماسبيرو سنة 1886.

ويعود التابوتان لشخص يدعى "سنجم" وزوجته، وكان سنجم يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك "سيتي الأول" وأوائل عصر ابنه الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة الفرعونية الـ19.

RT

وحضر عملية فك التغليف وزير الآثار المصري، خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري.

RT

ووصف العناني عملية التعقيم وترميم مومياء سنجم وزوجته بأنها عملية جراحية يقوم بها مرممون متخصصون ذوو مهارات عالية.

RT

والتابوتان مصنوعان من الخشب على الشكل الآدمي، وعليهما زخارف ملونة، كما يوجد بداخل كل واحد منهما مومياء المتوفي في حالة جيدة من الحفظ .

RT

RT

وقالت المديرة العامة للصيانة والترميم بمتحف الحضارة، منال عبد المنعم، إن التابوتين فور فك تغليفهما سيخضعان لأعمال التنظيف والصيانة والترميم اللازمة، وكذلك الجثتين المحنطتين بداخلهما، حتى تكونا جاهزتين للعرض عند افتتاح قاعات خاصة قريبا.

ناصر حاتم - القاهرة.

المصدر: RT