 
مباشر

بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر

أخبار العالم العربي

بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر
RT
أعمال فك تغليف التابوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfko

أجرى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السبت، أعمال فك غلاف تابوتين اثنين اكتشفهما عالم الآثار الفرنسي غاستون ماسبيرو سنة 1886.

ويعود التابوتان لشخص يدعى "سنجم" وزوجته، وكان سنجم يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك "سيتي الأول" وأوائل عصر ابنه الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة الفرعونية الـ19.

بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر
RT

وحضر عملية فك التغليف وزير الآثار المصري، خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري.

بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر
RT

ووصف العناني عملية التعقيم وترميم مومياء سنجم وزوجته بأنها عملية جراحية يقوم بها مرممون متخصصون ذوو مهارات عالية.

بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر
RT

والتابوتان مصنوعان من الخشب على الشكل الآدمي، وعليهما زخارف ملونة، كما يوجد بداخل كل واحد منهما مومياء المتوفي في حالة جيدة من الحفظ .

بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر
RT
بالصور.. الكشف عن محتوى تابوتين مكتشفين سنة 1886 في مصر
RT

وقالت المديرة العامة للصيانة والترميم بمتحف الحضارة، منال عبد المنعم، إن التابوتين فور فك تغليفهما سيخضعان لأعمال التنظيف والصيانة والترميم اللازمة، وكذلك الجثتين المحنطتين بداخلهما، حتى تكونا جاهزتين للعرض عند افتتاح قاعات خاصة قريبا.

ناصر حاتم - القاهرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تويتر.. خطوات ضد حسابات متعلقة بالسعودية والإمارات ومصر