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موسكو تؤكد لطرابلس دعمها لوحدة ليبيا وبناء عملية سياسية هناك

أخبار العالم العربي

موسكو تؤكد لطرابلس دعمها لوحدة ليبيا وبناء عملية سياسية هناك
Natalya Seliverstova
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة.

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن "الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".

وجاء في البيان أيضا أن بوغدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.

المصدر: إنترفاكس

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