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مقتل 8 مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

أخبار العالم العربي

مقتل 8 مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا
Reuters LJ/kv
مقاتلة أمريكية -أرشيف-
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أكد الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" بغارة جوية قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا.

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وقال بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا إن الغارة الجوية شنت أمس الخميس.

يذكر أن مسلحي تنظيم "داعش" فقدوا أهم معاقلهم في مدينة سرت الليبية في شهر ديسمبر 2016، قبل أن يتراجعوا إلى مدن جنوبية في عمق الصحراء لإعادة التجمع.

المصدر: "رويترز"

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