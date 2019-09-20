مقتل 8 مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" بغارة جوية قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا.

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وقال بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا إن الغارة الجوية شنت أمس الخميس.

يذكر أن مسلحي تنظيم "داعش" فقدوا أهم معاقلهم في مدينة سرت الليبية في شهر ديسمبر 2016، قبل أن يتراجعوا إلى مدن جنوبية في عمق الصحراء لإعادة التجمع.

المصدر: "رويترز"