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الولايات المتحدة تشن غارات على موقع لتنظيم "القاعدة" في ليبيا

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تشن غارات على موقع لتنظيم
طائرتان حربيتان أمريكيتان
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أعلن المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن تنفيذ القوات الأمريكية غارات على مواقع لتنظيم "القاعدة" غرب ليبيا.

وأكد محمد السلاك، الناطق باسم رئيس مجلس الرئاسي، فائز السراج، في بيان صدر عنه ليلة الأربعاء إلى الخميس، "قصف موقع  يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة الإرهابي  بضواحي مدينة أوباري".

وأضاف السلاك أن القصف يأتي في "إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في ملف مكافحة الاٍرهاب".

المصدر: بوابة الوسط

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