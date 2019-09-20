"تويتر" يوضح سبب حظر حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني

رفض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحديد السبب الدقيق أو توقيت حظر حساب سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي السعودي السابق، أحد المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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واكتفى "تويتر" بالتأكيد على أن القحطاني انتهك سياسات الموقع، مشيرا إلى أن هناك 6 حسابات أخرى مرتبطة بالحكومة السعودية، كانت تقدم نفسها كمنافذ صحفية مستقلة تم حظرها أيضا.

ويأتي ذلك، ضمن حملة، أغلق خلالها موقع "تويتر" أكثر من 4 آلاف حساب في كل من مصر والإمارات والسعودية، مبررا ذلك بانتهاكها لسياسة الموقع.

من الجدير ذكره، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أعفى القحطاني في أكتوبر عام 2018 من منصبه، على خلفية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وجاء الإعفاء آنذاك بالتزامن مع إعلان السعودية رسميا، عن "وفاة خاشقجي، نتيجة شجار داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيق في القضية".

وكانت وكالة "رويترز"، كشفت استنادا إلى مصادر مطلعة عدة، في وقت سابق من العام الماضي، أن القحطاني أدار شخصيا "عبر سكايب"عملية اغتيال جمال خاشقجي.

المصدر: "رويترز"