أعلن موقع "تويتر" اليوم الجمعة، تعليق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا في أكتوبر عام 2018 بإعفاء القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وجاء الإعفاء آنذاك بالتزامن مع إعلان السعودية رسميا، على لسان نائبها العام، سعود بن عبد الله المعجب، عن "وفاة خاشقجي، نتيجة شجار داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيق في القضية".

يتبع..