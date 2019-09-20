حفتر يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا في الإمارات

التقى القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، مع السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد بنورلاند، لبحث الأوضاع العسكرية في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش في بيان صحفي إن حفتر التقي بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد بنورلاند ، وذلك في إطار بحث "الأوضاع العسكرية في ليبيا وحرب القوات المُسلحة على الإرهاب وتعزيزا للعلاقة بين الدولتين الليبية والأمريكية".

بدورها أعلنت السفارة الأمريكية في وقت سابق أن السفير الأمريكي ناقش مع حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الخميس الأوضاع الراهنة في ليبيا وبحثا آفاق التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع بالبلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان صحفي نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "التقى السفير الأمريكي نورلاند يوم الخميس في أبوظبي بالمشير خليفة حفتر لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا".

المصدر: سبوتنيك