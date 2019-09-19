مصر.. خطة كبيرة لتطوير الموانئ البحرية والسكك الحديد

أكد البنك الدولي التزامه بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم السكك الحديد المصرية للنهوض بهذا القطاع.

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وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال لقائه وفدا من البنك الدولي، إن تطوير مشروعات السكك الحديد تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديد، كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع خط البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف.

واتفق الجانبان على قيام السكة الحديد المصرية بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات على الاستثمار الخاص بمشروع وصلة المناشي/ 6 أكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.

واستعرض الجانبان خطة مصر للاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي المصري، من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

المصدر: RT