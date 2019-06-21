روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية في مصر

أعلن النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية ألكساندر مشارين، أن الهيئة الروسية تدرس إمكانية المشاركة في مشروع تحديث السكك الحديدية المصرية.

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وأوضح المسؤول الروسي خلال مؤتمر روسيا وإفريقيا أن السكك الحديدية الروسية (RZD) تدرس إمكانية المشاركة في مشروع لتحديث سكة حديد القاهرة-الإسكندرية.

وأعلن في مصر في وقت سابق، أن الدولة تنفذ برنامج لتحديث شبكة السكك الحديدية، ويتجاوز إجمالي طول السكك الحديدية في البلاد 5000 كم.

وتعتبر السكك الحديدية الروسية، اليوم من أكبر شبكات السكك في العالم، ويبلغ طولها الإجمالي 85 ألفا و500 كيلومتر، يعمل نصفها بالكهرباء.

المصدر: تاس