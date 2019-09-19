نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر، قولها إن السعودية شاركت في قصف مواقع إيرانية في البوكمال السورية، في رسالة تحذيرية بعد "هجوم أرامكو"، لكن مصادر سعودية نفت تنفيذ تلك الغارات.

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وقال موقع "إنديبندنت عربية" إن مصدرا غربيا رفض الكشف عن هويته، كشف أن مقاتلات تابعة لسلاح الجوي السعودي شاركت في استهداف مواقع مجموعات إيرانية في منطقة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، مشيرا إلى أن مشاركة طائرات سعودية في ضرب تجمعات إيرانية في المنطقة التي تهيمن عليها إيران، على الحدود بين العراق وسوريا "تأتي ضمن نشاط التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، والذي يعمل في الآونة الأخيرة ليس فقط على استهداف (داعش) وما تبقى منه، وإنما أيضا على استهداف الجماعات المصنفة إرهابية"، وفق تعبيره.

وأوضح المصدر الغربي، أن المشاركة السعودية "رسالة تحذيرية بعد الهجمات على منشآت نفطية حيوية في منطقة بقيق وهجرة خريص السعوديتين"، والتي اتهمت طهران بالمسؤولية عنها.

من جهة أخرى، نفت مصادر سعودية للموقع عينه هذه المعلومات، مؤكدة أنها غير صحيحة من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبينما أفادت معلومات بأن طائرات مجهولة الهوية شنت مساء الأربعاء، غارات عدة على مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، نفى مصدر أمني عراقي لـ RT اليوم الخميس، تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي خلال اليومين الماضيين، وقال إن منطقة البوكمال لم تشهد أي عمليات قصف خلال اليومين الماضيين، ولم يكن هناك أي توتر أمني فيها، رغم ما حدث في السعودية وانتشار معلومات عن قيام طيران سعودي بقصف مواقع تابعة لفصائل موالية لإيران".

المصدر: RT + إندبندنت عربية