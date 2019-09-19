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مصدر لـRT: لا يوجد أي قصف جوي على منطقة البوكمال خلال اليومين الماضيين

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مصدر لـRT: لا يوجد أي قصف جوي على منطقة البوكمال خلال اليومين الماضيين
Reuters
جندي عراقي يقف قرب الحدود العراقية السورية عند معبر أبو كمال
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نفى مصدر أمني على الحدود العراقية السورية، اليوم الخميس، تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي خلال اليومين الماضيين.

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وقال المصدر لـRT :"لم تشهد منطقة البوكمال أي عمليات قصف خلال اليومين الماضيين، ولم يكن هناك أي توتر أمني فيها، رغم ما حدث في السعودية وإنتشار معلومات عن قيام طيران سعودي بقصف مواقع تابعة لفصائل موالية لإيران".

وأضاف أنه "لا صحة لكل الأخبار التي تحدثت عن وجود قصف".

وتحدثت وسائل إعلام خلال اليومين الماضيين عن وجود قصف إستهدف مراكز عسكرية تابعة "للمليشيات التي تدعمها إيران بالقرب من الحدود بين العرق وسوريا".

المصدر: RT

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