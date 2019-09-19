 
مباشر

العراق.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بنزاع مسلح داخل مجلس عزاء

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بنزاع مسلح داخل مجلس عزاء
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfai

أعلن مدير العمليات الطبية وطب الطوارئ في دائرة صحة محافظة ذي قار جنوبي العراق، صلاح غياض، عن مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر نزاع اندلع داخل مجلس عزاء في إحدى مناطق المحافظة.

وقال في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "نزاعا عشائريا في منطقة سوق الشيوخ تسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم من قبل مركز الإسعاف الفوري إلى مستشفى السوق العام ومن ثم إلى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية".

وأضاف أن "الاستجابة السريعة من قبل الإسعاف الفوري والوصول إلى مكان الحادث أثناء المشاجرة، مكن من إنقاذ حياة المصابين".

يذكر أن الشرطة العراقية وشهود عيان قالوا في وقت سابق من اليوم إن "ما لا يقل عن 6 أشخاص قُتلوا في نزاع عشائري اندلع في محافظة ذي قار جنوبي العراق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحذير "عالمي" من وباء جديد يهدد حياة ملايين البشر