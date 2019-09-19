العراق.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بنزاع مسلح داخل مجلس عزاء

أعلن مدير العمليات الطبية وطب الطوارئ في دائرة صحة محافظة ذي قار جنوبي العراق، صلاح غياض، عن مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر نزاع اندلع داخل مجلس عزاء في إحدى مناطق المحافظة.

وقال في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "نزاعا عشائريا في منطقة سوق الشيوخ تسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم من قبل مركز الإسعاف الفوري إلى مستشفى السوق العام ومن ثم إلى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية".

وأضاف أن "الاستجابة السريعة من قبل الإسعاف الفوري والوصول إلى مكان الحادث أثناء المشاجرة، مكن من إنقاذ حياة المصابين".

يذكر أن الشرطة العراقية وشهود عيان قالوا في وقت سابق من اليوم إن "ما لا يقل عن 6 أشخاص قُتلوا في نزاع عشائري اندلع في محافظة ذي قار جنوبي العراق".

المصدر: RT