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مصر.. "حزب التجمع" يؤكد رفضه "الدعوات المشبوهة ضد مقومات الدولة الوطنية"

أخبار العالم العربي

مصر..
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أصدر "حزب التجمع" المصري، بيانا اليوم الخميس، أكد فيه رفضه للدعوات التي وصفها بـ"المجهولة والمشبوهة" للتظاهر ضد الدولة.

وقال الحزب إن هذه الدعوات "تأتي في سياق واضح بدأ بمحاولات التشكيك في قواتنا المسلحة التي تمثل العمود الفقري لقوام مصر بل ومنطقتنا العربية بكاملها"، معربا عن "ثقته في شعبنا المصري ووعيه بالمؤامرة الكبرى المخططة سلفا والمدعومة والممولة من قوى الشر الإقليمية  والعالمية، وقدرته على حماية دولته من المصير المؤلم الذي لقيته الدول المحيطة".

كما أكد الحزب دعمه للقيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا وتضاربت الأنباء حول اتخاذ السلطات لإجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع احتجاجات من قبل ناشطين تفاعلوا مع سلسلة فيديوهات نشرها الفنان المصري محمد علي ينتقد فيها المؤسسة العسكرية، ويتهمها بالفساد، داعيا للنزول إلى الشوارع والتظاهر.

المصدر: RT + وكالات

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