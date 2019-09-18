فنانون يواجهون المقاول والفنان المصري محمد علي

عبّر عدد من نجوم ومشاهير الفن عن دعمهم للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خلال مقطع فيديو يحمل هاشتاغ "إحنا معاك يا ريس".

وقد حقق المقطع مشاهدات واسعة على شبكة الإنترنت، بينما شارك في المقطع نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، والفنان أحمد بدير، والمطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، والفنان محمود عبد الغني، والفنانة هنادي مهنى، والمطرب حكيم، والمطرب حجازي متقال، وغيرهم.

كذلك أضاف المطرب، محمد فؤاد مقطعا على "يوتيوب" يقول فيه "أنا مع جيش مصر، وشرطة مصر، ورئيس مصر، يسقط الخونة".

وكان حساب يحمل اسم "تحيا مصر" على موقع "يوتيوب"، قد نشر أغنية للفنان شعبان عبد الرحيم تهاجم محمد علي، واصفا إياه بـ "الممثل الفاشل"، ولاقت الأغنية رواجا على تلك القناة.

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ووجه الفنانون رسالة حب ودعم للرئيس، وشجب ورفض "لكل خائن وعميل"، حيث أكد المشاركون في الفيديو على أن "الجيش والشرطة المصريين خط أحمر"، و"الجيش والشعب إيد واحدة".

ويأتي ذلك على خلفية تفاعل كبير على "تويتر" مع هاشتاغ "كفاية بقى يا سيسي" الذي دعا إليه المقاول والفنان، محمد علي، الذي حظيت فيديوهاته بمشاهدات واسعة، وتسببت في جدل متصاعد في الساحة المصرية، بين مؤيد ومعارض.

المصدر: وكالات