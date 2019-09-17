بعد والده وأخيه.. تسجيل صوتي لوالدة المقاول والفنان محمد علي (فيديو)

عرض الإعلامي المصري، عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر ليلة أمس تسجيلا صوتيا قال إنه لوالدة المقاول الفنان، محمد علي.

وقال أديب إنه من الممكن أن تكون طريقة تفكير "الزعيم" و"قائد الثورة الجديد" كما يقول ويدعي، إلا أنه من الضروري التعرّف على طبيعة هذا "الزعيم" و"حكايته وموضوعه"، ثم عرض تسجيلا صوتيا لسيدة، قال إنها والدة المقاول والفنان، محمد علي، وإن هذا التسجيل يعرض للمرة الأولى، ويوضح رأي والدته فيه، على حد تعبيره.

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وفي التسجيل قالت السيدة بعد السؤال عن أحوال "ابنها" وحياته في برشلونة، إن دعوتها عليه يمكن أن تحطمه، وإنه ترك البلد وهرب، لأن ليس له قيمة وسط أهله، جراء تصرفاته.

ثم طالبته السيدة بأن "يبعث لأولاد إبراهيم (الأخ المتوفي لمحمد علي-RT) حقهم، ولأمك حقها".

ثم تابعت صب لعناتها عليه، ولم يتسن لـ RT التأكد من صحة التسجيل، أو علاقته بالمقاول والفنان من مصدر آخر.

المصدر: يوتيوب