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وزير يمني يتهم الإمارات بالتواطؤ مع "القاعدة" و"داعش" في اليمن

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وزير يمني يتهم الإمارات بالتواطؤ مع
Reuters
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اتهم وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الإمارات بالتواطؤ مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة" لاستهداف قوات للحكومة في الجنوب اليمني.

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وأعلن صالح الجبواني، وزير النقل في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، أن الحكومة تملك "كل الدلائل" على وجود علاقة لدى الإمارات بالتنظيمين الإرهابيين في اليمن وذلك "بالأسماء"، محملا أبو ظبي المسؤولية عن استخدام عناصر من التنظيمين في "ضرب تعزيزات الجيش في طريق شبوه-أبين".

وحث الوزير أبناء المحافظتين الجنوبيتين وقبائل المنطقة على "تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".

ولم يكشف الجبواني عن طبيعة تلك الأدلة المزعومة.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها حكومة هادي اتهامات شديدة اللهجة وخطيرة إلى الإمارات، على خلفية الصراع العسكري الذي اندلع الشهر الماضي في الجنوب اليمني بين قوات الحكومة التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لها، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وتدخلت الإمارات مباشرة في الصراع عندما شنت غارات جوية على قوات الحكومة قرب مدينة عدن، ما دفع الحكومة إلى المطالبة بإنهاء دور أبو ظبي في التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما لها ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

ولم تصدر الإمارات التي تنفي وجود أي علاقة لها بتنظيمات إرهابية تعليقا فوريا على الاتهامات الجديدة.

المصدر: RT

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