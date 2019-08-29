وقع أعضاء الحكومة اليمنية على مذكرة للرئاسة تطالبها بالتوجه إلى الرياض بطلب إخراج الإمارات من التحالف العربي، وتطالب بسحب السفير اليمني لدى أبوظبي.

واعتبر أعضاء الحكومة أنه "بات من الضروري القيام بخطوات حاسمة لإعادة ترتيب الملف اليمني والوقوف أمام ذلك بكل حزم خاصة بعد أن بانت نوايا دولة الإمارات في اليمن ووضع حد لما تقوم به دولة الإمارات".

وطالبت الحكومة الرئاسة بتوجيه رسالة رسمية إلى السعودية بطلب "إنهاء مشاركة دولة الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن كون المملكة هي من دعت الإمارات للدخول في هذا التحالف".

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وطالبت الحكومة كذلك بسحب السفير اليمني من الإمارات وتعليق العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى احتفاظ اليمن بحقها في مقاضاة الإمارات.

ودعوا إلى العمل مع السعودية لدمج الوحدات العسكرية النظامية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وتسلم وزارة الدفاع كل المعسكرات التي استولت عليها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما طالب أعضاء الحكومة برفع الغطاء القانوني عن "كل من تم تعيينه بقرارات جمهورية ممن قاموا بالتمرد على الشرعية"، وتصنيف "قادة التمرد" في عدن كـ "معرقلين".

المصدر: RT