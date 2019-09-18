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مؤتمر صحفي للحوثيين يكشفون فيه تفاصيل استهداف المنشآت النفطية في السعودية

أخبار العالم العربي

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يعقد المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، مؤتمرا صحفيا يكشف فيه تفاصيل عملية استهداف منشأتي "أرامكو" في السعودية.

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع: الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما أعلن عنه.

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": تم الموازنة بين الطائرات النفاثة والعادية واستخدام طائرات تمويه.

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": لدينا عشرات الأهداف في أبو ظبي ودبي

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": نقول للنظام الإماراتي عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا

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