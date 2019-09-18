مؤتمر صحفي للحوثيين يكشفون فيه تفاصيل استهداف المنشآت النفطية في السعودية
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يعقد المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، مؤتمرا صحفيا يكشف فيه تفاصيل عملية استهداف منشأتي "أرامكو" في السعودية.
- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع: الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما أعلن عنه.
- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": تم الموازنة بين الطائرات النفاثة والعادية واستخدام طائرات تمويه.
- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": لدينا عشرات الأهداف في أبو ظبي ودبي
- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": نقول للنظام الإماراتي عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا
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