يعقد المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، مؤتمرا صحفيا يكشف فيه تفاصيل عملية استهداف منشأتي "أرامكو" في السعودية.

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع: الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما أعلن عنه.

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": تم الموازنة بين الطائرات النفاثة والعادية واستخدام طائرات تمويه.

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": لدينا عشرات الأهداف في أبو ظبي ودبي

- المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله": نقول للنظام الإماراتي عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا