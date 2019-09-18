"أسوشيتد برس": "فيسبوك" أنشأ أوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ "داعش" و"القاعدة"

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماع منح تنظيمي "داعش" و"القاعدة" آلية فعالة لنشر دعايتهما وتجنيد أتباع جدد، من خلال إنشاء عشرات الصفحات المروجة لهما.

وأكدت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن "فيسبوك" أنشأ بشكل أوتوماتيكي نحو 200 صفحة تروج بشكل مباشر لتنظيم "داعش" وعشرات آخرى تمثل تنظيم "القاعدة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وذلك حسب نص دعوى يعتزم "مركز المخبرين الوطني" غير الحكومي (NWC) تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة بالولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود "فيسبوك" لإنشاء صفحات بشكل أوتوماتيكي لمشاريع تجارية ومؤسسات تعليمية وغيرها من المنظمات، استنادا إلى معلومات العمالة ومعلومات شخصية أخرى من صفحات مستخدمي الموقع.

وتحمل إحدى الصفحات المذكورة، على سبيل المثال، عنوان "أحب الدولة الإسلامية"، وعلى رأسها علم "داعش" ضمن إطار علامة "فيسبوك"، وتم تسجيلها كصفحة مختصة بـ "إيديولوجية سياسية".

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يزال من السهل البحث عن صفحات مؤيدة لشخصيات متورطة في الأنشطة الإرهابية، بمن فيها منفذو هجمات 11 سبتمبر.

وأكدت الوكالة أن لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأمريكي تستجوب اليوم ممثلين عن مختلف شركات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم مسؤولة محاربة التواصل بين المتطرفين في "فيسبوك"، مونيكا بيكيرت.

وخلصت "أسوشيتد برس" إلى أن الخطوات التي يتخذها "فيسبوك" في سبيل محاربة المواد المتطرفة فيه تفشل في بعض الحالات بتحقيق أي تقدم يذكر، على الرغم من إعلان الشركة المشغلة للموقع، في مايو الجاري، عن تشديد سياستها في هذا الشأن وتوسيع تعريفها لمصطلح "الإرهاب".

المصدر: أسوشيتد برس