قال المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيِّد لـ RT، عقب إعلان فوزه بالمرور إلى الدورة الثانية من الانتخابات، إن الشيء الوحيد الذي يهمه هو نقل إرادة الشعب إلى مستوى القانون والتشريع.

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وأعرب سعيِّد في تصريحه عن شعوره بالمسؤولية بشأن تحقيق إرادة الشعب التونسي الذي يتطلع إلى التغيير وغد أفضل، مؤكدا أن عليه أن يكون في مستوى الأمانة التي حملها الشعب.

ووصف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أعلنت، اليوم الثلاثاء، بأنها "ثورة فتحت صفحة جديدة في التاريخ، ولكن الثورة في ظل احترام القانون والشرعية القائمة ليست ضدها".

وأضاف: "لا يهمني إلا أن أكون صوت الشعب.. نقل إرادات الشعب التونسي إلى مستوى القرار ومستوى التشريع".

ونفى سعيِّد صحة شائعات مفادها أن بعض قواعد الإسلاميين صوتوا لصالحه، مشيرا إلى أن مشروعه الانتخابي "لجميع من يريد أن ينخرط فيه كي يشق طريقة أخرى" للبلاد.

وتصدر قيس سعيد قائمة المرشحين في الدورة الأولى من الانتخابات، حيث تأهل هو ومنافسه الأقرب، نبيل القروي، إلى الجولة الثانية، وحصلا على 18.4% و15.6 من الأصوات على التوالي.

المصدر: RT