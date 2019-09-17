إعلان النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية

تصدر المرشحان، قيس سعيّد ونبيل القروي نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في تونس، إذ حصل الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% للثاني، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات.

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وبهذه النتيجة، تأهل كلاهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع عقدها قبل حلول الـ13 من أكتوبر القادم.

والفائزان بالدور الأول، قيس سعيِّد ونبيل القروي، لم يتوليا مناصب حكومية سابقا.

وسعيد هو أكاديمي من مواليد عام 1958، واختص في القانون الدستوري، ويخوض الانتخابات الرئاسية الحالية كمرشح مستقل تحت شعار "الشعب يريد"، حرصا منه على أن تكون حملته معتمدة على التواصل المباشر مع الناخبين.

أما نبيل القروي، فولد في العام 1963، وهو رجل أعمال ومؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية.

وساهم القروي في تأسيس حزب "نداء تونس" مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إلا أنه غادره بعد 3 سنوات، ليؤسس حزب "قلب تونس" الذي خاض من خلاله الانتخابات الرئاسية الحالية.

ويقبع القروي في السجن منذ 23 أغسطس الماضي، بتهم تتعلق بالفساد.

المصدر: RT