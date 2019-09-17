تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ورقة كتب عليها اسم الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، خلال الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وتبين الصورة ( التي لم يتسن لنا التأكد من ماهيتها وتاريخ التقاطها) ورقة كتب عليها اسم نصر الله، أثناء ما يبدو أنه عملية إدخالها في أحد صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست التي تجري اليوم الثلاثاء في إسرائيل.

لكن يبدو أن من نشرها يوجه تحديا للساسة الإسرائيليين، الذين يعدون "حزب الله" وأمينه في الصف الأول من أعداء الدولة العبرية.

المصدر: وكالات