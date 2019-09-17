قرقاش يدعو المجتمع الدولي إلى دعم السعودية بعد هجوم "أرامكو"

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الهجمات على السعودية تمثل تصعيدا خطيرا، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم المملكة.

وذكر قرقاش في تغريدة له اليوم الثلاثاء على "تويتر" أن "تبرير الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت "أرامكو" من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 17, 2019

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، حينها أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا.

ونقلت "رويترز" الاثنين عن مصادر أن عودة "أرامكو" السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية "قد تستغرق شهورا"، بينما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، إن الرياض تدرس تأجيل طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، وذلك بعد تعرض منشآت تابعة للشركة لهجمات.

المصدر: "رويترز"