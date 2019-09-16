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وزير الدفاع الأمريكي: ندرس كل الخيارات لمواجهة الاعتداءات على السعودية

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي: ندرس كل الخيارات لمواجهة الاعتداءات على السعودية
Reuters
مارك إسبر
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بتلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بخصوص الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة "أرامكو النفطية".

وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع الأمريكي أكد خلال الاتصال على "دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص".

وأضافت أن إسبر أشاد "بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية".

من جهته، أكد ولي العهد أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما يصل تأثيرها إلى الشرق الأوسط والعالم.

المصدر: واس

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