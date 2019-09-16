مصر.. مكافآت وزيادات مادية لحل مشكلة 5 آلاف عامل في شركة كبرى

نجحت وزارة القوى العاملة المصرية في حل مشكلة 5 آلاف عامل بشركة مطاحن مصر العليا، وترتيب مطالب العاملين من حيث الأولويات في ضوء المركز المالي للشركة.

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وأعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أنه تم عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوى العاملة بسوهاج بين ممثلي الشركة، والنقابة العامة واللجان النقابية بالشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطالب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، حيث تم الاتفاق علي زيادة بدل طبيعة عمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25%، وللعاملين الإداريين 15%.

وأوضح أنه تم الاتفاق على منح مكافأة تعادل خمسة عشر يوما كل ثلاثة أشهر للعاملين بالشركة، على أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن في 30 سبتمبر الجاري، وتعديل مصروفات بدل السفر وزيادتها بنسبة 25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.

المصدر: RT