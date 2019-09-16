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مصرع 7 أشخاص بحريق اندلع فجرا في الرياض (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع 7 أشخاص بحريق اندلع فجرا في الرياض (صور)
سبق
الدفاع المدني السعودي
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قتل 7 أشخاص وأصيب اثنان، في حريق شب بمنزل في حي الجرادية السكني في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنها تلقت بلاغا، فجر اليوم الاثنين، يفيد بمشاهدة دخان كثيف يتصاعد من أحد المنازل بحي الجرادية في العاصمة.

واتضح بعد توجه فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة إلى موقع الحادث، أن حريقا اندلع في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في الشقة في تصاعد الأدخنة الكثيفة سريعا.

مصرع 7 أشخاص بحريق اندلع فجرا في الرياض (صور)
سبق
مصرع 7 أشخاص بحريق اندلع فجرا في الرياض (صور)
سبق

وأخرجت فرق الإنقاذ الموجودين في الشقة، وعددهم 9 أشخاص، ليتبين لاحقا وفاة 7 منهم، وإصابة اثنين تم نقلهما للمستشفى، وقد تمت إحالة الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

المصدر: "سبق"

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