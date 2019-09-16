مصرع 7 أشخاص بحريق اندلع فجرا في الرياض (صور)

قتل 7 أشخاص وأصيب اثنان، في حريق شب بمنزل في حي الجرادية السكني في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنها تلقت بلاغا، فجر اليوم الاثنين، يفيد بمشاهدة دخان كثيف يتصاعد من أحد المنازل بحي الجرادية في العاصمة.

واتضح بعد توجه فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة إلى موقع الحادث، أن حريقا اندلع في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في الشقة في تصاعد الأدخنة الكثيفة سريعا.

سبق

سبق

وأخرجت فرق الإنقاذ الموجودين في الشقة، وعددهم 9 أشخاص، ليتبين لاحقا وفاة 7 منهم، وإصابة اثنين تم نقلهما للمستشفى، وقد تمت إحالة الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

باشر مدني #الرياض بلاغاً عن حريقاً اندلع في منزل بحي الجراديه نتج عنه وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. pic.twitter.com/cl00JCDIyj — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 16, 2019

المصدر: "سبق"