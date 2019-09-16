عبد المهدي يتلقى اتصالا من بومبيو

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي، شدد فيه على أن واشنطن لديها معلومات تؤكد عدم استخدام أراضي العراق لشن هجوم على "أرامكو" في السعودية.

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وقال مكتب عبد المهدي في قراءة للمكالمة الهاتفية بين الرجلين إن "المعلومات التي لدى الأمريكيين تؤكد بيان الحكومة العراقية بأن أراضيها لم تستخدم لتنفيذ هذا الهجوم".

يأتي ذلك، بعدما نفى مكتب رئيس الحكومة العراقية الأحد، أن تكون الأراضي العراقية قد استخدمت لشن ضربات جوية ضد المنشآت النفطية السعودية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب عبد المهدي "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية أفادت بأن الاعتداء الذي استهدف معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

المصدر: "رويترز"