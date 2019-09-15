اختتمت اليوم النسخة الثانية من مهرجان الهجن في مدينة الطائف السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولي العهد خلال رعايته الحفل الختامي لمهرجان الهجن.

.#مهرجان_ولي_العهد_للهجن

. pic.twitter.com/aJMEMrja74 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 15, 2019

وهذا أول ظهر للأمير السعودي بعد الهجوم الذي هز المملكة أمس وألحق ضررا بالغا بإنتاجها النفطي.

ولي العهد خلال وصوله مقر الحفل الختامي لمهرجان الهجن في الطائف.

.#مهرجان_ولي_العهد_للهجن

. pic.twitter.com/edptm9lJaU — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 15, 2019

واستقبل بن سلمان بحفاوة وترحيب كبيرين، حيث ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة حماسية أشاد بها بقدرة الجيش السعودي على صد أي هجوم وبمكانة ولي العهد المرموقة بين أبناء شعبه.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي، الذي يحارب الحوثيين منذ مارس 2015، بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

المصدر: RT