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أول ظهور للأمير محمد بن سلمان بعد الهجوم على أرامكو

أخبار العالم العربي

أول ظهور للأمير محمد بن سلمان بعد الهجوم على أرامكو
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اختتمت اليوم النسخة الثانية من مهرجان الهجن في مدينة الطائف السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهذا أول ظهر للأمير السعودي بعد الهجوم الذي هز المملكة أمس وألحق ضررا بالغا بإنتاجها النفطي.

واستقبل بن سلمان بحفاوة وترحيب كبيرين، حيث ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة حماسية أشاد بها بقدرة الجيش السعودي على صد أي هجوم وبمكانة ولي العهد المرموقة بين أبناء شعبه.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي، الذي يحارب الحوثيين منذ مارس 2015، بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

المصدر: RT

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