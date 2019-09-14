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وفد من مجلس الشعب السوري يتوجه إلى عمان

أخبار العالم العربي

وفد من مجلس الشعب السوري يتوجه إلى عمان
Reuters Muhammad Hamed
رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ يحضر أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان في مارس 2019
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يصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، وفد من مجلس الشعب السوري للمشاركة باجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واللجنة المصغرة واللجنة القانونية.

وتستمر اجتماعات الدورة الـ26 للجنة التنفيذية واللجان الخاصة للاتحاد البرلماني العربي بدءا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل. ويضم وفد مجلس الشعب السوري 7 أعضاء.

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وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، قد دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان في مارس الماضي، ليصبح ذلك أول مشاركة لدمشق في محفل عربي كبير من هذا النوع منذ بداية الأزمة.

المصدر: عمون

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