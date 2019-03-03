شاهد أكبر مشاركة لدمشق في محفل سياسي عربي منذ اندلاع الأزمة السورية

شارك رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ في أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة.

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وقال صباغ لدى وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد عن مجلس الشعب السوري "إن الدعوة طبيعية ونعول على هذا العمل البرلماني العربي المشترك وعلى نجاح هذا المؤتمر ومجمل ما سيصدر عنه من قرارات وتوصيات لأنه يصب في مصلحة العرب خاصة وأنه ينعقد تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، وفلسطين هي محور نضال العرب على مدار سبعة عقود".

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واستقبل الطراونة الصباغ لدى وصوله إلى عمان أمس السبت وأكد على أهمية دور سوريا على الصعيد العربي وقضايا المنطقة، وقال: "البرلمان الأردني والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادتها وشعبها ترحب بهذه الزيارة ومكانة سوريا دائما محفوظة في قلوبنا وصدورنا واليوم هذا هو المكان الحقيقي لسورية ضمن مجموعتنا العربية، ونؤمن إيمانا مطلقا بأننا بالحوار نستطيع أن نتحدث وننجز ونخدم شعوبنا".

المصدر: وكالات