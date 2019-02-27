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الوفد السوري المشارك في مؤتمر البرلمان العربي يصل الأردن (صورة)

أخبار العالم العربي

الوفد السوري المشارك في مؤتمر البرلمان العربي يصل الأردن (صورة)
Sputnik
رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصبّاغ
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أفادت وسائل إعلام أردنية، يوم الأربعاء، بأن الوفد البرلماني السوري المشارك في مؤتمر البرلمان العربي في الأردن وصل العاصمة عمّان.

وقال موقع "عمون نيوز" إن النائب قيس زيادين استقبل، على حدود معبر جابر - نصيب، الوفد النيابي السوري.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تلبية لدعوة نظيره الأردني عاطف الطراونة.

وصرح نائب رئیس مجلس النواب الأردني نصار القیسي، عقب استقباله القائم بأعمال السفارة السوریة لدى الأردن أیمن علوش، في الـ21 من فبراير، تسلمه رسالة من رئیس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ تضمنت ترحیبا وتأكیدا بالمشاركة على رأس وفد برلماني سوري في المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي.

المصدر: "عمون"

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