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العراق.. فصيل في الحشد يطلب من الجيش قيادة إحدى قواته

أخبار العالم العربي

العراق.. فصيل في الحشد يطلب من الجيش قيادة إحدى قواته
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زيارة وفد فرقة العباس القتالية إلى وزارة الدفاع العراقية
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أعلنت فرقة العباس القتالية التابعة للحشد الشعبي، اليوم السبت، تقديمها طلبا إلى وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، لإيكال مهمة قيادة قوات النخبة التابعة لها إلى ضابط في الجيش.

وذكرت الفرقة المقربة من المرجع الأعلى علي السيستاني، في بيان أن "قيادة فرقة العباس القتالية (اللواء 26 حشد شعبي)، زارت وزير الدفاع نجاح الشمري، وعقدت معه اجتماعا مطولا "، مبينة أن الاجتماع تطرق لجملة من التفصيلات".

وأضاف البيان أن أبرز ما تم التطرق إليه هو استئذان الوزير بإيكال مهمة قيادة قوات النخبة التابعة للفرقة لأحد ضباط الجيش العراقي والذي عمل معها منذ بداية تأسيسها، وشاركها في معارك عدة والذي يشغل منصب ضابط الارتباط بين قيادة عمليات الفرات الأوسط وقيادة الفرقة.

وأشار إلى أنه "تم التفاهم على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين العتبة العباسية (الهيئة المسؤولة عن إدارة مرقد العباس بن علي بن أبي طالب في كربلاء) والوزارة لغرض متابعة بعض حالات شهداء القوات المسلحة الذين تأخرت معاملاتهم التقاعدية من خلال لجنة مختصة في العتبة العباسية".

المصدر: RT

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