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"سانا": "النصرة" تمنع الأهالي من الخروج من إدلب

أخبار العالم العربي

Sputnik Mikhail Voskresenskiy
معبر أبو الظهور الإنساني (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن إرهابيي "جبهة النصرة" منعوا العديد من السيارات التي تقل الأهالي، من الخروج من محافظة إدلب بإطلاق الرصاص عليها.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سانا" من ممر أبو الظهور بريف إدلب باستكمال الإجراءات اللوجستية في الممر لاستقبال الأهالي الراغبين في الخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين بمحافظة إدلب.

وكان الإعلام السوري قد ذكر أن الحكومة فتحت معبر أبو الظهور الإنساني بالتعاون مع الجانب الروسي بهدف خروج المرضى والحالات الإنسانية من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.

وقامت الحكومة السورية بتجهيز المعبر بمنظومات إسعافية، بالإضافة إلى خدمات نقل ومساعدات إنسانية للوافدين.

المصدر: "سانا"

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