تشكيل لجنة تحقيق أممية حول قصف مستشفيات في سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه شكل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن إحداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها.

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وأورد بيان للأمم المتحدة أن هذه اللجنة ستباشر عملها في الـ30 من سبتمبر الحالي، وستحقق "في سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سوريا" منذ أن أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد في إدلب، في 17 سبتمبر 2018.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، في البيان إن مهمة اللجنة تتمثل في "تحديد الوقائع وتقديمها للأمين العام"، موضحا أن التحقيق ليس جنائيا.

ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، وتضم عضوين هما، جانيت ليم، من سنغافورة، ومرايا سانتوس بايس من البرتغال.

ويعاون اللجنة خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو أوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري بيار ريتر.

وأضاف البيان أن غوتيريش "يحث جميع الأطراف المعنية على التعاون الكامل مع اللجنة".

وقد تعرضت 14 منشأة مدعومة أمميا في سوريا للقصف منذ الربيع الماضي.

المصدر: أ ف ب